Новосибирский робот Николай установил рекорд по числу принятых за 2022 год вызовов

В 2022 году интеллектуальный робот-консультант Николай принял почти 4,7 млн звонков. В 2021-м этот показатель составлял 4,1 млн. В настоящее время разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай самостоятельно обслуживает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи оператора. В его базе – 100 жизненных сценариев. Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам, – он может обслужить до тысячи одновременных вызовов.

Система голосового самообслуживания автоматизировала работу контакт-центра МФЦ, медицинских сервисов (Единая регистратура Новосибирской области, Единая горячая линия 122), горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области.

«Пожалуй, одно из главных преимуществ и ключевых особенностей робота Николая — круглосуточный режим работы, возможность максимально оперативно отвечать на звонки, без привлечения операторов, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — Это одна из самых необходимых функций как для жителей региона, так и для сотрудников служб. В 2022 году мы обучили Николая новым возможностям, он еще лучше стал понимать жителей региона и их запросы. Помимо приема входящих вызовов, внедрили систему исходящего обзвона, когда робот начал напоминать жителям о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В 2023 году развитие платформы будет продолжено».

Фото: архивы пресс-служб