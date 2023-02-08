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Детеныш редкой мраморной кошки появился на свет в Новосибирском зоопарке

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Это первый такой малыш в истории зоопарков нашей страны.

Команда Новосибирского зоопарка имени Шило сообщила о радостной новости в своих соцсетях: «Новосибирский зоопарк – единственный в России, где содержатся эти редкие кошки из Юго-Восточной Азии. Пара мраморных кошек, Диа и Пират, живет у нас с 2020 года. Это молодые животные, и мы надеялись, что у них будет потомство. Наши надежды сбылись – у мраморных кошек родился первенец. В первые дни жизни котенок был с мамой. Самка опекала малышку, кормила, но слишком сильно волновалась. Мать не оставляла детеныша ни на секунду, перестала нормально есть и пить. В итоге у нее пропало молоко, и котёнка пришлось забрать. Он был слабым, его нужно было выхаживать. Заботы о нем взяла на себя заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило».

«Для меня лично, для нашего зоологического парка и зоопарков России это первый опыт выкармливания мраморных кошек. Вид очень редкий, в коллекциях за пределами ареала практически не представлен, – рассказывает Ольга Шило. – Последний раз в зоопарках Европы и США котята рождались более тридцати лет назад. Рождение нашего малыша, это, конечно, большое событие. Первые недели были напряженными, состояние котенка вызывало опасения, он был слаб и обезвожен. Хотим верить, что самое сложное позади. Малышка подросла, окрепла. Она очень игривая – оттачивает в играх свои охотничьи инстинкты, и чрезвычайно прыгучая. По моему кабинету передвигается как белка-летяга. Когда она затаивается, а потом резко начинает двигаться, то напоминает манула. Еще малышка издает необычные для кошек звуки. Они похожи на птичье чириканье. Взрослые мраморные кошки звучат по-другому».

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

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