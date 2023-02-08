Детеныш редкой мраморной кошки появился на свет в Новосибирском зоопарке

Команда Новосибирского зоопарка имени Шило сообщила о радостной новости в своих соцсетях: «Новосибирский зоопарк – единственный в России, где содержатся эти редкие кошки из Юго-Восточной Азии. Пара мраморных кошек, Диа и Пират, живет у нас с 2020 года. Это молодые животные, и мы надеялись, что у них будет потомство. Наши надежды сбылись – у мраморных кошек родился первенец. В первые дни жизни котенок был с мамой. Самка опекала малышку, кормила, но слишком сильно волновалась. Мать не оставляла детеныша ни на секунду, перестала нормально есть и пить. В итоге у нее пропало молоко, и котёнка пришлось забрать. Он был слабым, его нужно было выхаживать. Заботы о нем взяла на себя заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило».