Для Новосибирской области закупят спецтехнику для борьбы с лесными пожарами на 150 миллионов

В этом году наш регион потратит порядка 150 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами. На эти средства, выделенные из областного и федерального бюджетов, направят на приобретение спецтехники. Среди них новые лесопатрульные комплексы, гусеничные тракторы, седельный тягач, полуприцеп-тяжеловоз и грузовая машина — всего 34 единицы.

«Приобретенная техника усилит материально-техническую базу лесопожарных станций и позволит сократить время реагирования на возможные возгорания», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

По его словам, эта масштабная закупка приблизит уровень оснащенности Новосибирской области лесопожарной техникой к 100%.