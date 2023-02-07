Компания «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора?

На фоне сообщений СМИ о лишении статуса регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск», министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщает, что 7 февраля состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов о наличии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области. В частности, на заседании рассмотрено два основания: нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов, закрепленной Схемой обращения с отходами, а также непредставление в МинЖКХ со стороны регионального оператора банковской гарантии на 2023 год. Комиссией было принято решение о наличии вышеуказанных оснований.

В соответствии с законодательством, принятие решения о лишении статуса регионального оператора принимается министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в виде приказа о лишении статуса. В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено. В свою очередь, согласно Постановлению правительства РФ №1156, юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой организацией на исполнение этих функций.

Таким образом, «Экология-Новосибирск» в текущем режиме продолжает осуществлять оказание услуги по вывозу ТКО, принимает оплату с граждан за коммунальную услугу и рассчитывается с перевозчиками, непосредственно осуществляющими вывоз ТКО.