Четыре «умных» остановки появятся в Новосибирске

В Новосибирске появятся четыре «умные» остановки. Власти получили первые шесть заявок на их строительство. Об этом заявили в пресс-центре городской администрации.

Комфортные павильоны появятся на остановках «ПКиО «Березовая роща», «Ул. Народная», «Областная больница», «Завод Торгового оборудования». Там будут зарядки для гаджетов и беспроводной интернет Wi-Fi.

Как отметил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, предприниматели заинтересованы в реализации проекта. По его словам, потенциальные инвесторы готовы заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок.