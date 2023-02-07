В новосибирском зоопарке — пополнение семейства белых медведей

В новосибирском зоопарке покорившая тысячи сердец по всей России белая медведица Герда произвела на свет двух детенышей. Об этом рассказала в своем Telegram-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники», – написала вице-мэр.

Герде 15 лет. В столицу Сибири ее привезли в 2008 году. Специально для медведицы и ее спутника Кая оборудовали комфортабельный вольер, имитирующий настоящие ледники. В 2013 году у нее родился первый медвежонок – малышка Шилка, в 2015 на свет появился Ростик, а в 2018 – двойня Норди и Шайна.

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo