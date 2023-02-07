Бассейн СКА в Новосибирске реконструируют до конца 2023 года

До конца года планируется завершить реконструкцию одного из самых крупных спортивных объектов региона – бассейна на ул. Воинской в Новосибирске. После сноса старого здания, на существующих фундаментах ведется возведение нового корпуса площадью более 5 300 кв.м. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Реконструкция бассейна с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания – 50 метров, ведется по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов 7 февраля посетили стройплощадку бассейна и оценили темпы реконструкции объекта.



В ходе посещения Алексей Колмаков подчеркнул, что по проекту старый корпус бассейна был демонтирован, и на существующих фундаментах сегодня активно ведется строительство нового спортивного комплекса переменной этажности – 3-4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса.



«Бассейн СКА – объект знаковый для региона, разработанный проект – интересный и требует нестандартного подхода. В прошлом году в связи со сложившейся экономической ситуацией и неконтролируемым изменением цен на стройматериалы, процесс строительства приостанавливался, произошла смена подрядчика. Однако теперь на площадке работает сильная строительная компания – АО «Астон. Стройтрест 43», которая идет четко в графике производства работ. Сегодня строители уже ведут кирпичную кладку перегородок и стен, монтируют надколонники и балки перекрытия. Набран высокий темп работ. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году», – рассказал министр строительства Алексей Колмаков.



В новом спорткомплексе по проекту будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Кроме того, в помещении бассейна запроектирована антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.



«Учитывая особенности конструкции объекта – возможность трансформации чаши бассейна, мы сможем увеличить пропускную способность для занятий массовым спортом. При полной загрузке она составит 96 человек в час. Кроме этого, ввод еще одного 50-метрового бассейна позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов, занимающихся водными видами спорта. Он станет еще одной тренировочной базой для нашей Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта. Также в новом спорткомплексе будут созданы условия для занятий спортом маломобильных людей – для этого проект предусматривает лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

