Новосибирская область получит госфинансирование на реализацию масштабных проектов благоустройства

Правительство Российской Федерации утвердило финансирование проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Новосибирской области на проекты – победители г. Купино, г. Черепаново и г. Обь будет направлено 230 млн рублей. Проекты будут реализованы до конца 2023 года.

«В 2023 году Новосибирская область получит 230 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства, которые победили во Всероссийском конкурсе. Это означает, что три наших города – Купино, Черепаново и Обь должны реализовать свои масштабные проекты до конца года», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №208-р уже опубликовано.

Напомним, что в 2022 году во Всероссийском конкурсе призовые места получили проекты: г. Купино «Новособорная площадь на аллее искусств», г. Черепаново «Центральный парк по улице Пролетарская» и г. Обь «Благоустройство общественной территории эко-парк «Обской». Города Купино и Черепаново получат по 70 млн рублей, г. Обь – 90 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены из областного бюджета. В настоящее время проекты г. Купино и г. Черепаново уже проходят государственную экспертизу.