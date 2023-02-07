Новосибирск попал в топ самых морозных мегаполисов России

Новосибирск вошел в тройку лидеров по февральским морозам. Эксперты «Яндекс Погоды» изучили данные метеонаблюдений за десять лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает погода в феврале в российских городах-миллионниках.

В этом рейтинге Новосибирск занял третью позицию: средняя температура в областном центре составляет -13,7°. Второе место досталось Омску (−14,3°), а первое место забрал Красноярск (−14,6°). Самым теплым февраль оказался в Краснодаре (+3,4°).

Специалисты отметили, что в среднем на февраль в Новосибирске приходится около четырех ясных дней. По этому показателю город занял четвертое место, лидирующей тройкой стали Челябинск, Краснодар и Красноярск.