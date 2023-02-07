В Новосибирске построят школу с собственной лыжной базой

Стоимость нового лицея в Октябрьском районе составит около 1,6 млрд рублей.
Новые школы Новосибирской области увеличат количество мест для учеников региона и позволят детям учиться в одну смену. С ходом работ на одной из строящихся школ – новом здании лицея №185 в микрорайоне по ул. Тургенева г. Новосибирска – ознакомился заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
В частности, замгубернатора подчеркнул, что строительство объектов образования – одна из приоритетных задач правительства региона, за последние пять лет в регионе построено более 23 школ и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. В регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ на более чем 14 тысяч мест, такие планы поставил перед профильными областными министерствами и муниципалитетами губернатор Андрей Травников. Общий бюджет строительства всех школ – более 9 млрд рублей.
«Один из позитивных примеров этой работы – строительство нового здания для лицея №185 в Новосибирске, которое позволит почти вдвое – с 575 до 975 – увеличить количество мест для школьников, – отметил замгубернатора. – Объект будет очень интересный, при подготовке его проекта учитывалось мнение родителей, педагогов. Здесь будут созданы современные условия для организации учебного процесса – это не только все необходимые учебные кабинеты, актовый зал, медицинский и пищеблок, но и бассейн, лыжная база, развитая спортивная инфраструктура, включающая спортивные модули для занятий волейболом, баскетболом и минифутболом, гимнастический городок, спортплощадка с тренажерами, но самое главное, что дети смогут учиться в одну смену».
Новое здание лицея строится в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» федерального проекта «Современная школа». Уже подготовлена необходимая проектная документация, выполнен демонтаж старого здания лицея, общестроительные работы осуществлены на 31%. Стоимость объекта составит порядка 1,6 млрд рублей, сдача запланирована в 2023 году. Для комплектования нового лицея №185 планируется закупить необходимое для обеспечения, в том числе, образовательного процесса оборудование – учебное и лабораторное оборудование, мебель, учебно-наглядные пособия, спортинвентарь, оргтехнику, интерактивное оборудование, жалюзи, шторы, канцелярию на общую сумму 170 млн рублей.
Фото: nso.ru
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