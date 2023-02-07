В Новосибирске построят школу с собственной лыжной базой

Новые школы Новосибирской области увеличат количество мест для учеников региона и позволят детям учиться в одну смену. С ходом работ на одной из строящихся школ – новом здании лицея №185 в микрорайоне по ул. Тургенева г. Новосибирска – ознакомился заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

В частности, замгубернатора подчеркнул, что строительство объектов образования – одна из приоритетных задач правительства региона, за последние пять лет в регионе построено более 23 школ и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. В регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ на более чем 14 тысяч мест, такие планы поставил перед профильными областными министерствами и муниципалитетами губернатор Андрей Травников. Общий бюджет строительства всех школ – более 9 млрд рублей.