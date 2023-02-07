Когда откроется новый терминал в новосибирском аэропорту Толмачево?

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево выдала Росавиация. Об этом сообщило «Федеральное агентство воздушного транспорта».

«В день 100-летия отечественной гражданской авиации, 9 февраля 2023 года, обновленный аэровокзал примет своих первых пассажиров», — сказано в сообщении.

Пассажирский терминал площадью более 58 тысяч квадратных метров оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Ожидаемая пропускная способность — 1844 пассажиров в час. После открытия нового терминала Толмачево станет крупнейшим региональным аэропортом нашей страны.