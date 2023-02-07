Когда откроется новый терминал в новосибирском аэропорту Толмачево?

Терминал площадью более 58 тысяч квадратных метров сможет пропускать более 1800 пассажиров в час.
Разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево выдала Росавиация. Об этом сообщило «Федеральное агентство воздушного транспорта».
«В день 100-летия отечественной гражданской авиации, 9 февраля 2023 года, обновленный аэровокзал примет своих первых пассажиров», — сказано в сообщении.
Пассажирский терминал площадью более 58 тысяч квадратных метров оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Ожидаемая пропускная способность — 1844 пассажиров в час. После открытия нового терминала Толмачево станет крупнейшим региональным аэропортом нашей страны.
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