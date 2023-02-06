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Снегоуборочную технику за 400 миллионов рублей закупит мэрия Новосибирска

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Это будет самая крупная с 2018 года закупка техники для уборки городских улиц.

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Для Новосибирска планируется приобрести снегоуборочную технику на сумму 400 миллионов рублей, заявил на комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска вице-мэр Олег Клемешов.

«Хочу анонсировать. Готовится закупка техники в рамках лизинга. Это относительно небольшая сумма, но с 2018 года это будет самая большая закупка и ее цена будет около 400 миллионов рублей», — сообщил господин Клемешов.

Вице-мэр отметил, что перед закупкой городская администрация уточнит потребности районов в этом виде техники, так как может оказаться, что дополнительные машины могут не потребоваться.

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