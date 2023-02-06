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Новый ледовый дворец спорта откроют в новосибирском Академгородке

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Площадь крытого спорткомплекса составит около 10,5 тысяч квадратных метров.

pxhere.com

В новосибирском Академгородке появится новый ледовый спортивный комплекс на улице Полевая, его могут построить по концессионному соглашению. Постановление о создании комплекса появилось на сайте мэрии Новосибирска.

Площадь нового крытого спорткомплекса составит 10,5 тысяч квадратных метров. Участок, на котором планируется строительство, расположен вблизи образовательного центра «Горностай», также рядом есть большое футбольное поле.

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