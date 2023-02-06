Андрей Травников — о приоритетах региональной политики

Губернатор Новосибирской области провел заседание «Региональная политика: итоги 2022 и перспективы развития».
Губернатор Андрей Травников обратился к участникам расширенного заседания коллегии министерства региональной политики Новосибирской области «Региональная политика: итоги 2022 и перспективы развития». Он поблагодарил специалистов министерства за работу – в том числе, при реализации национальных проектов и региональных программ.
«Подводя итоги 2022 года, хочу отметить, что министерство отработало надежно, все проекты, в том числе и новые задачи, были выполнены качественно, и у нас в области, и на подшефной территории, в Беловодском районе, в Донбассе. При этом, по каждому из направлений появилось что-то новое, и это тоже очень важно – инициатива должна постоянно двигаться вперед и развиваться.
Нужно продолжать поддерживать и развивать как собственные проекты, так и позитивные инициативы наших граждан. В связи с этим полностью поддерживаю проведение форума «Гражданский диалог» – очень своевременно провести его в 2023 году, сделать ставку на деловое мероприятие, в котором могли бы принять участие как можно больше участников из нашего и других регионов, чтобы получился содержательный разговор.
Ни в коем случае нельзя допустить формализм в этой работе. Это касается и организации проведения различных мероприятий и проектов, не ради галочки, а с определенным смыслом и задачей, с искренним вовлечением участников. За этим нужно постоянно следить и не допускать формализма – в том числе и в применении финансовых инструментов поддержки гражданских инициатив. Их в Новосибирской области достаточно много – готов рассматривать предложения по увеличению финансирования по отдельным направлениям. За всеми инструментами поддержки должна стоять работа с реальными инициативами жителей.
Обращаю внимание на патриотическую работу – в прошлом году все мы почувствовали растущий, высочайший запрос на патриотическое воспитание – интерес к истории, проведение различных акций, в первую очередь с детьми и молодежью. Этот запрос не снизился, он присутствует на высоком уровне, поэтому координацию патриотической работы нужно активно продолжать», – подчеркнул глава региона.
Фото: nso.ru
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