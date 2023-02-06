Андрей Травников — о приоритетах региональной политики

Губернатор Андрей Травников обратился к участникам расширенного заседания коллегии министерства региональной политики Новосибирской области «Региональная политика: итоги 2022 и перспективы развития». Он поблагодарил специалистов министерства за работу – в том числе, при реализации национальных проектов и региональных программ.

«Подводя итоги 2022 года, хочу отметить, что министерство отработало надежно, все проекты, в том числе и новые задачи, были выполнены качественно, и у нас в области, и на подшефной территории, в Беловодском районе, в Донбассе. При этом, по каждому из направлений появилось что-то новое, и это тоже очень важно – инициатива должна постоянно двигаться вперед и развиваться.

Нужно продолжать поддерживать и развивать как собственные проекты, так и позитивные инициативы наших граждан. В связи с этим полностью поддерживаю проведение форума «Гражданский диалог» – очень своевременно провести его в 2023 году, сделать ставку на деловое мероприятие, в котором могли бы принять участие как можно больше участников из нашего и других регионов, чтобы получился содержательный разговор.