Почему не сдали в срок станцию метро «Спортивная» в Новосибирске?

Подрядчик — компания «СпецТрансСтрой» — рассказал о том, почему станцию новосибирского метро «Спортивная» не смогли сдать в срок.

Во время строительства возникли дополнительные работы: они связаны с изменением нормативной базы, требованиям к системе безопасности и жизнеобеспечения работы. Кроме того, из-за санкций, которые ввели в отношении России после начала СВО, импортное оборудование пришлось заменить на отечественное, об этом сообщает издание РБК.

В проектную документацию пришлось внести изменения. Следовательно, новые разделы должны были проверить в Главгосэкспертизе. В данный момент на станции завершают монтаж оконечных устройств, проводят пусконаладку и проверяют оборудование. Испытания займут у подрядчика несколько месяцев. После станцию проверят сотрудники Ростехнадзора.

Отметим, что срок строительства станции подземки в Новосибирске истек 31 декабря 2022 года.

Фото: «СпецТрансСтрой»