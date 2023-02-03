18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Улицу Кирова в Новосибирске хотят продлить до Ключ-Камышенского плато

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Стоимость строительства новой дороги в настоящее время неизвестна.

pxhere.com

Новосибирскую улицу Кирова собираются продлить до Ключ-Камышенского плато на юго-востоке Октябрьского района. Мэрия разработает проектно-сметную документацию для строительства дороги. Ожидается, что документы будут готовы до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск».

В ближайшее время власти начнут поиск подрядчика. Контракт на выполнение проектно-изыскательных работ хотят заключить до 15 мая 2023 года. На данный момент стоимость строительства новой дороги неизвестна.

Реконструкция дорожной сети позволит отвести транспортный поток с улицы Кирова, по Выборной и проезжей части, которая выводит вдоль Ключ-Камышинского плато на Бердское шоссе. Появится дополнительный заезд в Первомайский район.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: