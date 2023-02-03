В Новосибирской области восстановят более 3,5 тысяч гектаров леса за год

В 2023 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» лесовосстановительные мероприятия запланированы на площади 3 649 га. Работы включают в себя искусственное лесовосстановление на площади 805 га и естественное лесовосстановление – 2 844 га.

В целях выращивания стандартного посадочного материала запланирован посев семян лесных растений в питомниках области на площади порядка семи га. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами запланировано на площади – 11 394 га, в том числе дополнение лесных культур на площади – 1473 га.



«В прошлом году лесовосстановительные работы были проведены на площади более шести тысяч гектаров. Новосибирская область ежегодно выполняет работы по лесовосстановлению сверх плановых показателей, – отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. – В Новосибирской области также сформирован страховой фонд семян лесных растений, где представлены семена основных лесообразующих хвойных пород. На случай неурожайных лет в фонде хранится достаточный запас семян – необходимый для надежного выполнения лесовосстановления в регионе».