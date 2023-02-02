В новосибирских дворах разрешили сооружать снежные горки

Минпромторг России выпустил разъяснения по ГОСТу на строительство снежных горок в России. Из сообщения ведомства следует, что против горок на придомовых территориях не должно действовать никаких запретов. То же касается горок «на естественных склонах». В министерстве рекомендуют лишь внимательно относится к безопасности конструкций.

«Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо. При этом рекомендуем внимательно проанализировать безопасность горки, обратить внимание, не представляет ли опасности выкат с нее и сама скользящая поверхность. Помните, что речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших детей», — сказано в сообщения.

ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние» установлен именно для зимних горок, спроектированных в качестве аттракционов.

«Если зимняя горка спроектирована как аттракцион, изготовлена из дерева, льда (ледяных блоков) или их комбинации, обустроена специальной поверхностью скольжения, имеет скат, выкат и ограничительную систему, то при строительстве таких горок нужно придерживаться требований ГОСТ», — комментируют в Минпромторге.

Для строительства горок-аттракционов нужно пройти все этапы: проектирование, разработка эксплуатационных документов, проведение испытаний, подтверждение соответствия и регистрация в органах гостехнадзора, а также соблюдение всех требований. После этого ее зарегистрируют в надлежащем порядке.