Новосибирск попал в топ-3 российских городов с самым загрязненным воздухом

Специалисты составили рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. Соответствующее исследование провели сотрудники КБ «Стрелка», обратившиеся к индексу TAQI, который высчитает показатели загрязнения по данным космического мониторинга Земли.

«Расчет TAQI осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид озота и диоскид серы», — отмечают эксперты.

В 2022 году основным загрязняющим веществом стал формальдегид. Среди городов страны 51% городов имеют низкий уровень загрязнения, 32% — повышенный, а 11% — высокий. К последним относится и Новосибирск. За прошлый год он показал третий худший результат по загрязнению воздуха (индекс TAQI 42,5) и занял в антирейтинге, соответственно, третье место. На первом — Москва и города Московской области с населением свыше 100 человек (62,3), следом оказалась Якутия (52,4). Далее в списке расположились Норильск, Бердск (также Новосибирская область), Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный и Тольятти.

Российскими городами с самым чистым воздухом названы Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск и Балаково.