На строительство нового ЛДС в Новосибирске направят еще 690 миллионов рублей

В этом году власти Новосибирской области направят на новый ледовой дворец спорта 690 млн рублей. Соответствующий объем средств будет выделен из бюджета региона, заявил министр спорта Сергей Ахапов в ходе совещания в регионального правительстве. Что именно будет профинансировано из этой суммы, он не уточнил. Но добавил, что в ближайший месяц на арене планируется «второй или третий этап ввода».

Ледовый дворец спорта, которому дали название «Сибирь-Арена», получил разрешение на ввод в эксплуатацию 30 декабря 2022 года. К этому моменту в Канаде уже стартовал МЧМ по хоккею, который изначально должны были принять Новосибирск и Омск. И для которого в обоих городах строили новые спортивные комплексы, а в столице Сибири — еще и станцию метро «Спортивная».

Губернатор Андрей Травников сообщал, что «все основные работы» на ЛДС завершат в 2022 году. При этом мэрия спустя несколько дней продлила разрешение на строительство арены до лета 2023 года.

ЛДС начали возводить в 2019 году, полную стоимость объекта еще не называли. Первоначальная сумма несколько раз подвергалась изменениям, что власти объясняли экономической ситуацией и санкциями.

Фото: nso.ru