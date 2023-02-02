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В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за прошедших снегопадов

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Они признаны самыми обильными за всю историю нашего города.

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Режим повышенной готовности из-за аномальных снегопадов введен в Новосибирске. Об этом заявил первый вице-мэр областного центра Олег Клемешов в ходе заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

Такое решение связано с необходимостью убрать снег на дорогах III, IV и V категорий, это улицы районного значения, внутриквартальные проезды и дороги частного сектора

«Принято решение о введении режима повышенной готовности, соответственно выделения дополнительных средств на каждую администрацию района», — отметил господин Клемешов.

Введение этого режима позволяет без конкурса привлекать подрядчиков к работам по уборке снега, что ускорит расчистку проездов и между кварталами дворов.

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