В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за прошедших снегопадов

Режим повышенной готовности из-за аномальных снегопадов введен в Новосибирске. Об этом заявил первый вице-мэр областного центра Олег Клемешов в ходе заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

Такое решение связано с необходимостью убрать снег на дорогах III, IV и V категорий, это улицы районного значения, внутриквартальные проезды и дороги частного сектора

«Принято решение о введении режима повышенной готовности, соответственно выделения дополнительных средств на каждую администрацию района», — отметил господин Клемешов.

Введение этого режима позволяет без конкурса привлекать подрядчиков к работам по уборке снега, что ускорит расчистку проездов и между кварталами дворов.