В Новосибирской области капитально отремонтируют 14 школ

«В прошлом году все объекты капремонта в регионе были сданы в срок», — подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов во время проверки ремонта в школе города Обь.
Наряду с рекордным вводом новых объектов образования в Новосибирской области в 2023 году будут капитально отремонтированы 14 уже действующих школ – ход работ на ряде объектов взят на особый контроль правительством региона. Заместитель губернатора Сергей Нелюбов 1 февраля проинспектировал проведение капремонта в школе №26 г. Обь.
Как подчеркнул Сергей Нелюбов, в текущем году в регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ – задачи по увеличению объемов строительства социальных объектов в регионе, в первую очередь, объектов образования поставил Президент РФ Владимир Путин. Сегодня губернатор проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ. При этом на контроле не только новые школы – немаловажное значение имеет и проведение капитального ремонта уже действующих объектов образования, подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов.
«В 2023 году планируется капитально отремонтировать 14 объектов образования, и на особый контроль взято проведение работ по ряду объектов этого года, в том числе, – по школе в г. Обь. Будем в ручном режиме отслеживать буквально каждый этап ремонта, вплоть до соблюдения понедельного графика на каждом объекте, чтобы соблюсти поставленные сроки и ввести школу, соответствующую всем современным требованиям. Отмечу, что в прошлом году все объекты капремонта в регионе были сданы в срок», – отметил Сергей Нелюбов.
Обская школа №26 1969 года постройки после капремонта распахнет свои двери для 956 учеников – на время проведения работ ребята посещают другие образовательные организации города – для удобства детей и их семей организован дополнительный подвоз для нуждающихся в этом учеников. На сумму порядка 145 млн рублей в школе будут усилены фундаменты, строительные конструкции, произведен капитальный ремонт инженерных систем. Для полноценной учебной деятельности в стенах обновленного современного здания уже закуплено новое оборудование – компьютерное, интерактивное оборудование и оргтехника, планшетные компьютеры, специализированное оборудование для оснащения кабинетов химии, физики, биологии, технологическое и холодильное оборудование для школьной столовой. Планируется сдать объект в течение года.
Фото: nso.ru
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