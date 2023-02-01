В Новосибирской области капитально отремонтируют 14 школ

Наряду с рекордным вводом новых объектов образования в Новосибирской области в 2023 году будут капитально отремонтированы 14 уже действующих школ – ход работ на ряде объектов взят на особый контроль правительством региона. Заместитель губернатора Сергей Нелюбов 1 февраля проинспектировал проведение капремонта в школе №26 г. Обь.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, в текущем году в регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ – задачи по увеличению объемов строительства социальных объектов в регионе, в первую очередь, объектов образования поставил Президент РФ Владимир Путин. Сегодня губернатор проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ. При этом на контроле не только новые школы – немаловажное значение имеет и проведение капитального ремонта уже действующих объектов образования, подчеркнул замгубернатора Сергей Нелюбов.