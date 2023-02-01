В Новосибирской области откроют рекордное количество модельных библиотек в 2023-м

В Новосибирской области в этом году создадут рекордное количество модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» – их общее число в регионе увеличится в полтора раза благодаря модернизации 9 новых библиотек.

Как прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, открытие модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» позволяет задать новые стандарты развития библиотечной отрасли в регионе. Шесть новых модельных библиотек появятся в регионе в 2023 году за счет федерального бюджета и три – за счет областного. Обновленные пространства появятся в Новосибирске и Убинском, Чистоозерном, Северном, Мошковском, Сузунском и Краснозерском районах Новосибирской области.



Всего на модернизацию библиотек по нацпроекту в Новосибирской области в 2023 году будет направлено 60 млн рублей, средства пойдут на повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания, обновление книжного фонда, оборудования, мебели, повышение квалификации сотрудников, внедрение новых технологий, в том числе и создания информационных центров для подключения к интернету. Таким образом, библиотеки станут современными многофункциональными информационно-культурными, образовательными и просветительскими центрами и обеспечат пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам и будут способствовать повышению качества жизни. Всего сейчас в регионе создано 20 модельных библиотек, до конца 2023 года их будет создано 29.