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Анатолий Локоть — об уборке мусора и снега в новогодний период

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По словам мэра, с 31 по 8 января чистить снег на улицах города будут в круглосуточном режиме.

Мэр Новосибирска поручил убрать весь мусор после празднования Нового года на улицах города. Такое поручение Анатолий Локоть дал на прошедшем аппаратном совещании.

По данным департамента транспорта мэрии Новосибирска, с 31 по 8 января рабочие будут в круглосуточном режиме чистить снег на улицах.

Кроме того, им предстоит убирать места проведения массовых новогодних мероприятий – Улицу Ленина, Театральный и Первомайский сквер.

«Не допускать на территориях, где проходят праздники никаких куч снега. Это вопрос и внешнего вида и безопасности», – подчеркнул градоначальник.

Также коммунальщикам поручили следить за уборкой мусора на придомовых территориях. Глава городского департамента ЖХК Дмитрий Перязев отметил, что платежи регоператору «Экология-Новосибирск» поступают вовремя, рисков нет. Однако на случай перебоев муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» окажет помощь.

Фото: архивы пресс-служб

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