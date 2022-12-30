Анатолий Локоть — об уборке мусора и снега в новогодний период

Мэр Новосибирска поручил убрать весь мусор после празднования Нового года на улицах города. Такое поручение Анатолий Локоть дал на прошедшем аппаратном совещании.

По данным департамента транспорта мэрии Новосибирска, с 31 по 8 января рабочие будут в круглосуточном режиме чистить снег на улицах.

Кроме того, им предстоит убирать места проведения массовых новогодних мероприятий – Улицу Ленина, Театральный и Первомайский сквер.

«Не допускать на территориях, где проходят праздники никаких куч снега. Это вопрос и внешнего вида и безопасности», – подчеркнул градоначальник.

Также коммунальщикам поручили следить за уборкой мусора на придомовых территориях. Глава городского департамента ЖХК Дмитрий Перязев отметил, что платежи регоператору «Экология-Новосибирск» поступают вовремя, рисков нет. Однако на случай перебоев муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» окажет помощь.

Фото: архивы пресс-служб