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9 января 2023-го в Новосибирске откроются пункты сбора елок для утилизации

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По каким адресам можно будет сдать «отслужившие» деревья?

pxhere.com

9 января 2023 года в Новосибирске начнут работать пункты сбора елок для их дальнейшей утилизации. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Городские власти отметили, что перед сдачей с деревьев нужно снять игрушки, дождик и мишуру. После их пропустят через шредер и полученную щепу используют в качестве подстилки для зверей.

Работа стационарных пунктов по приему деревьев:

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (пн–пт – с 8.00 до 12.00).

- ул. Профилактическая, 73 (пн–пт – с 8.00 до 17.00);

- ул. Малыгина, 23/2 (пн–пт – с 8.00 до 17.00);

- ул. Татарская, 83 (ср, чт – с 8.00 до 12.00, сб – с 9.00 до 13.00);

С 13 по 29 января с 12.00 до 20.00 сдать елку на переработку в обмен на приятный бонус можно в торговом центре «МЕГА». Щепу из переработанных елок потом используют на творческих мастер-классах.

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