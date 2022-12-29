Мэр Новосибирска сообщил о планах по развитию метрополитена

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах по дальнейшему развитию городской подземки. Градоначальник отметил, что сейчас завершаются работы на станции «Спортивная», в 2023 году она примет первых пассажиров. Также Локоть рассказал, что пока рано говорить о новых пяти станциях, которые планировалось построить к 2030 году, так как ещё не решён вопрос их финансирования.

«Я предпочитаю придерживаться следующего порядка: прежде всего нам нужно сконцентрироваться на достройке Дзержинской линии. Затем или параллельно можно будет говорить о продолжении Ленинской линии. Третий этап – Кировская линия, она по плану идёт практически параллельно Оби, на левом берегу. Это перспективная запланированная линия для соединения Кировского и Ленинского районов», — заявил мэр в беседе с «МК в Новосибирске».

Анатолий Локоть отметил, что прежде, чем просить денег на развитие новосибирского метро, нужно получить все необходимые документы и иметь четкое понимание.

Фото: архивы пресс-служб