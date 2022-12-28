По поручению премьер-министра РФ Мишустина Новосибирску выделят еще 7 миллиардов рублей на четвертый мост

Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета еще 7 миллиардов рублей на достройку четвертого моста в Новосибирске.

Строительство моста обсудили на совещании в правительстве РФ. Михаил Мишустин отметил, что власти поддержат концессию по строительству моста. Для окончания работ из федеральной казны направят дополнительно более 7 миллиардов рублей. Средства выделят из-за подорожания строительных материалов.

«Мостовой переход через реку Обь в Новосибирске строится с софинансированием федерального бюджета. Президент обращал внимание на необходимость повысить пропускную способность российских автострад и уменьшить долю федеральных автотрасс, действующих в режиме перегрузки, — сообщил вице-премьерам Михаил Мишустин. — Запуск движения по этому маршруту облегчит водителям выход на федеральные автомобильные дороги, включая Чуйский тракт. Проект находится в высокой стадии готовности, но из-за роста цен на строительные материалы нуждается в дополнительной поддержке и она будет оказана».

Премьер-министр отметил, что выделение дополнительных денег поможет закончить строительство моста без сбоев и в срок.