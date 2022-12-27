Новосибирская область заняла 19 место в сводном рейтинге российских регионов

Новосибирская область оказалась в самом конце второй десятки регионов России в сводном рейтинге социально-экономических показателей.

Если учитывать качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни, Новосибирская область — на 19 месте по стране. Рейтинг составили эксперты РИА Рейтинг.

Лидирует ожидаемо Москва с показателем 83,604 балла из 100 возможных. На втором месте также ожидаемо (81,769) Петербург. Третью строчку занимает Московская область (73,187).

Далее следуют Татарстан (68,184), ХМАО-Югра (64,081), ЯНАО (61,978), Нижегородская (61,678), Свердловская (61,512), Самарская (61,048) и Тюменская области (59,559).

Показатель Новосибирской области составляет 55,515 балла. И это лучший результат среди регионов азиатской части страны.

Следом за НСО идет Красноярский край с результатом 54,587 балла. На третьем месте среди регионов Сибири и на 37 в стране оказалась Омская область (48,893). Недалеко от нее в рейтинге разместилась Томская область (48,289), она на 39-м месте в федеральном рейтинге. Кузбасс (46,766) — 45-й, Иркутская область (46,232) занимает 47 строчку.