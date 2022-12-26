В Новосибирскую область доставят около полумиллиона упаковок антибиотиков и противовирусных

В соответствии с поручением губернатора Новосибирской области, министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона совместно с органами местного самоуправления на постоянной основе ведется мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарственных препаратах аптечных организаций региона, осуществляются необходимые меры по обеспечению жителей региона необходимыми лекарствами.

Замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин проконтролировал наличие препаратов в одной из аптечных сетей и рассказал о текущей ситуации с поставками необходимых позиций в регионе. В данный момент особую актуальность имеют детские жаропонижающие средства и некоторые позиции антибиотиков.

«По результатам нашего мониторинга запас противовирусных препаратов на 26 декабря в аптеках региона составил 61 768 упаковок, доступно к отгрузке со складов поставщиков 314 552 упаковки, в ближайшую неделю ожидаются поставки в общем объёме 264 615 упаковок, – прокомментировал Максим Останин. – Объем запасов антибиотиков составил 75 832 упаковки, доступно к отгрузке со складов поставщиков 201 741 упаковки, в ближайшую неделю ожидаются поставки в общем объеме 207 578 упаковок».

«Во избежание ситуации с дефицитом детских жаропонижающих средств наша аптечная сеть увеличила объемы закупок российских препаратов аналогов, среди которых «Ибупрофен» (суспензия для детей), «Ибуклин Юниор», «Парацетамол» (суспензия для детей), «Цифекон», «Ринзасип», «Антифлу», «Эффералган» и других, – рассказал Иван Беккер, операционный директор по формату «Магнит Аптека» в Сибири. – Ежедневно мы прорабатываем совместно с минпромторгом области вопросы увеличения товарных запасов по рекомендованным лекарственным препаратам, что позволяет в настоящее время закрывать потребности покупателей в ситуации с перебоями поставок импортных лекарств».