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Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря

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Накануне Нового года нас ждет очередное понижение температур.

pxhere.com

Синоптики озвучили точный прогноз погоды в новогоднюю ночь в Новосибирске и области. Об ожидаемой погоде рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Печанова.

По словам синоптика, в ночь на 31 декабря в Новосибирске будет температура -23…-25 градусов, по области — от -23 до -28. Днем 31 декабря в столице Сибири ожидается от -18 до -20 градусов, по области — -16…-21.

В первый день 2023-го столбики термометров будут показывать температуру до -18 градусов, по области — до -20, ночью похолодает до -25 градусов.

Госпожа Печанова подчеркнула, что в целом понижение температуры ожидается с 29 декабря из-за ухода облачности из региона.

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