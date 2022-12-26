В Новосибирской области по нацпроекту будет создан экопарк «Обской»

Проект благоустройства экопарк «Обской», который будет реализован на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби Новосибирской области, стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка будет проводится в 2023-2024 годах под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

«Город Обь – третий город Новосибирской области после Купино и Черепаново, который занял призовое место в федеральном конкурсе в 2022 году. Проект экопарк «Обской» стал победителем в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно». Проект набрал 73,60 баллов и получит федеральную субсидию на реализацию 70 млн рублей. Награждение состоялось 23 декабря в Москве», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.