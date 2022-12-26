В Новосибирской области по нацпроекту будет создан экопарк «Обской»

Обустройство экопарка на территории заброшенного Козловского озера запланировано на 2023-2024 годы.
Проект благоустройства экопарк «Обской», который будет реализован на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби Новосибирской области, стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка будет проводится в 2023-2024 годах под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
«Город Обь – третий город Новосибирской области после Купино и Черепаново, который занял призовое место в федеральном конкурсе в 2022 году. Проект экопарк «Обской» стал победителем в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно». Проект набрал 73,60 баллов и получит федеральную субсидию на реализацию 70 млн рублей. Награждение состоялось 23 декабря в Москве», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Экопарк на территории заброшенного Козловского озера будет реализовываться в 2023-2024 годах. Работы будут включать очистку водоема, укрепление его берегов и капремонт моста. В рамках реконструкции общественной территории установят малые архитектурные формы, стелы для городского декора, проведут озеленение, освещение, построят амфитеатр, сцену для мероприятий, а также две детские площадки и одну спортивную.
Напомним, что в августе 2022 года победителями первого этапа Всероссийского конкурса стали города Купино и Черепаново. Таким образом, в следующем году в городах региона будут создаваться сразу три масштабных общественных пространства.
Новосибирская область не первый год входит в число победителей Всероссийского конкурса, ранее четыре города – Тогучин, Купино, Куйбышев и Карасук – уже становились лидерами и успешно реализовали масштабные проекты благоустройства благодаря федеральной и областной поддержке в 2019-2021 годах.
Фото: nso.ru
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