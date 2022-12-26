Для уборки улиц Новосибирску выделят дополнительную технику

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области оказать Новосибирску помощь в привлечении специальной техники для расчистки улиц города от снега.

«Погода новогодняя, снежная – такой погоде города в европейской части страны могут позавидовать. Конечно, снегопады создают неудобства в преддверии праздника. Анатолий Викторович Костылевский – предлагаю поддержать практику привлечения сторонней техники: наши дорожные предприятия, которые занимаются содержанием федеральной и региональной сети, обладают достаточно большим парком специализированной техники. Думаю, что найдут возможность помочь городу перед праздниками побыстрее расчистить улицы и тротуары. Поэтому просьба проработать, совместно с мэрией Новосибирска, согласовать привлечение дополнительной техники», – подчеркнул глава региона.