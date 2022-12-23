Парк возле нового ЛДС в Новосибирске готов к открытию

Площадь территории — более 18 гектаров. На создание парка из регионального бюджета потрачено около 690 миллионов рублей.
Завершились работы по благоустройству парка, прилегающего к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска. Общая площадь благоустройства составила 18,7 га. Создание парка велось в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2021-2022 годах. Общая сумма затрат из областного бюджета составила порядка 690 млн рублей.
«Новый парк у ледовой арены станет одним из самых больших общественных пространств города Новосибирска: общая площадь благоустройства – 18,7 гектаров, площадь озеленения –15 гектаров, площадь проездов, площадок тротуаров более 3 гектаров», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе экспертного обсуждения результатов работ по благоустройству в Новосибирском университете архитектуры и дизайна.
Как отметил министр, парк у новой ледовой арены может составить конкуренцию Михайловской набережной, здесь, в отличие от многофункциональной правобережной набережной, акцент при благоустройстве сделан на спокойный досуг, предусматривающий длительные прогулки и эстетическое развитие горожан. В рамках создания парка проводились расчистка прибрежной полосы и искусственное изменение естественного рельефа, благодаря этому река Обь в левобережной части открылась для панорамного обзора, для чего также создана специальная смотровая площадка. Парк украшают арт-объекты, современное освещение и элементы зимней иллюминации. Для отдыха установлены лавочки и урны. На отдельной территории создана площадка для занятия физкультурой и спортом. Безопасность в парке в том числе обеспечивает система видеонаблюдения. Все работы выполнены с учетом потребностей маломобильных граждан.
Фото: nso.ru
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