Парк возле нового ЛДС в Новосибирске готов к открытию

Завершились работы по благоустройству парка, прилегающего к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска. Общая площадь благоустройства составила 18,7 га. Создание парка велось в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2021-2022 годах. Общая сумма затрат из областного бюджета составила порядка 690 млн рублей.

«Новый парк у ледовой арены станет одним из самых больших общественных пространств города Новосибирска: общая площадь благоустройства – 18,7 гектаров, площадь озеленения –15 гектаров, площадь проездов, площадок тротуаров более 3 гектаров», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе экспертного обсуждения результатов работ по благоустройству в Новосибирском университете архитектуры и дизайна.