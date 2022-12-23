Новосибирская область попала в пятерку органических регионов страны

Сертифицированы сразу пять новых производителей органической продукции из Новосибирской области, что позволило региону стать одним из лидеров в стране. Переход хозяйств области на органическое сельхозпроизводство поддерживает региональное правительство, предоставляя аграриям субсидии из областного бюджета на проведение сертификации.

Министр напомнил, что в Новосибирской области действует утвержденная Правительством региона госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», в рамках которой из средств областного бюджета аграриям возмещается часть затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам.



В конце ноября этого года в Единый государственный реестр министерства сельского хозяйства РФ было внесено сразу пять новых сельхозтоваропроизводителей области, способных выращивать растениеводческую органическую продукцию без применения химических средств защиты растений и минеральных удобрений. Сертификацию продукции на соответствие требованиям они прошли в Роскачестве.



Кроме того, на некоторых предприятиях продолжается период конверсии, и они могут получить статус органических в будущем, при условии соблюдения технологий производства и хранения и безупречных результатов анализа на остаточные количества пестицидов. Процесс получения сертификата, как рассказали в Роскачестве, включает целый ряд обязательных процедур: проводится анализ документов, карты полей, план севооборота, наличие складских помещений, возможность прослеживаемости от поля до склада, способы очистки техники, складских помещений и многое другое.



Точкой присутствия Национального центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в Новосибирской области является Информационный Центр «Органика». Между организациями было заключено соглашение о сотрудничестве.