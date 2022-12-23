За 2022 год в Новосибирской области появились две уникальные особо охраняемые природные территории

О результатах работы по защите особо охраняемых природных территорий Новосибирской области в 2022 году и планах на следующий год в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Юрий Марченко.

В своем выступлении Юрий Марченко отметил, что 2022 год для заповедного дела Новосибирской области был результативным. «В этом году статус особо охраняемой природной территории регионального значения обрел Караканский бор. Придание такого статуса позволит упорядочить рекреационную и иную ведущуюся на территории парка деятельность, а также снизить нагрузку, которую она оказывает, а именно захламление и замусоривание его территории. Сейчас мы создаем государственное учреждение с целью управления природным парком, которое будет проводить работы по обустройству территории, в том числе и по обустройству постов охраны», – подчеркнул он.



Посещение природного парка Караканский бор бесплатное, за исключением временного размещения с целью отдыха на туристических объектах и при устройстве временных лагерей в рекреационной зоне. Вся необходимая информация о правилах посещения природного парка будет размещена на официальном сайте государственного учреждения после его создания, а также на сайте министерства.



«Статус особо охраняемой природной территории местного значения 2 декабря получил лесопарк имени Ираклия Ивановича Синягина в Краснообске. Теперь территория, созданная почти 50 лет назад, охраняема и имеет особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение», – добавил замминистра.



На этом работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий не прекращается, на сегодня в активной работе у регионального минприроды два объекта – лесной парк «Заельцовский бор» и лесоболотный комплекс «Сказочный» в Советском районе города Новосибирска. Принятие проекта Постановления о создании особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области планируется в первом квартале 2023 года.