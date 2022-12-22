Андрей Травников обсудил федеральную поддержку Новосибирской области с первым зампредом Госдумы Александром Жуковым

Ожидается, что в наступающем году наш регион получит на развитие почти 47 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Социально-экономическое развитие Новосибирской области губернатор Андрей Травников обсудил с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым во время рабочей встречи в Москве 21 декабря. Поддержка из федерального бюджета – а в следующем году она составит почти 47 млрд рублей – позволит выполнить все социальные обязательства, продолжить реализацию всех важных строек в регионе.
Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов нашего региона на федеральном уровне.
«Помощь федерального бюджета для развития, инфраструктурных проектов, социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник очень важна. Мы чувствовали поддержку наших депутатов в Госдуме, в первую очередь вас, Александр Дмитриевич. Ко второму чтению бюджета мы уже понимали, наверное, на 90 процентов объем трансфертов из федерального бюджета. И он немаленький — 46,7 млрд рублей. Огромное спасибо.
За рамками этой суммы очень важные статьи финансирования по федеральным объектам, они тоже все обеспечены необходимыми лимитами. Чтобы в следующем году ни одна федеральная стройка не встала: это такие значимые для новосибирцев, да и для всей страны, объекты как Восточный обход, СКИФ, детский реабилитационный центр, продолжение реконструкции аэропорта Толмачёво», — отметил губернатор.
«Собственная доходная база региона, несмотря на все экономические трудности, подросла. И из федерального бюджета в следующем году Новосибирской области различными трансфертами будет переведено 46,7 млрд рублей. На мой взгляд все социальные обязательства, какие есть на федеральном и региональном уровнях, должны быть полностью выполнены: и в следующем году, и в ближайшую трёхлетку. Мы постарались по максимуму заложить в федеральном бюджете средства на школы и горячее питание, на поликлиники, дороги, на другие важные направления. В принципе бюджет региональный в этом году получился неплохой, да и на трёхлетку хорошие перспективы.
Думаю, что в течение следующего года мы будем, как и в этом году, выделять дополнительные средства на социальную сферу. Будем над этим оперативно работать вместе с вами, — подчеркнул первый зампред Государственной думы РФ.
Глава Новосибирской области также акцентировал внимание на том, что благодаря федеральной поддержке, вниманию новосибирских депутатов Госдумы к региону, за пять предыдущих лет, которые были не самыми простыми из-за пандемии, санкционных ограничений, в Новосибирской области ни одна стройка не была остановлена.
Фото: nso.ru
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