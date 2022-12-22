Андрей Травников обсудил федеральную поддержку Новосибирской области с первым зампредом Госдумы Александром Жуковым

Социально-экономическое развитие Новосибирской области губернатор Андрей Травников обсудил с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым во время рабочей встречи в Москве 21 декабря. Поддержка из федерального бюджета – а в следующем году она составит почти 47 млрд рублей – позволит выполнить все социальные обязательства, продолжить реализацию всех важных строек в регионе.

Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов нашего региона на федеральном уровне.

«Помощь федерального бюджета для развития, инфраструктурных проектов, социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник очень важна. Мы чувствовали поддержку наших депутатов в Госдуме, в первую очередь вас, Александр Дмитриевич. Ко второму чтению бюджета мы уже понимали, наверное, на 90 процентов объем трансфертов из федерального бюджета. И он немаленький — 46,7 млрд рублей. Огромное спасибо.

За рамками этой суммы очень важные статьи финансирования по федеральным объектам, они тоже все обеспечены необходимыми лимитами. Чтобы в следующем году ни одна федеральная стройка не встала: это такие значимые для новосибирцев, да и для всей страны, объекты как Восточный обход, СКИФ, детский реабилитационный центр, продолжение реконструкции аэропорта Толмачёво», — отметил губернатор.