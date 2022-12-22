Росстат: как изменилась социально-экономическая ситуация в Новосибирской области за 2022 год?

Росстат рассказал об изменении социально-экономического положения Новосибирской области. В частности, с января по октябрь 2022 года индекс потребительских цен в регионе вырос на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Объем реальных располагаемых денежных доходов населения в третьем квартале 2022 года уменьшился на 2,8% по отношению к третьему кварталу 2021 года.

Больше всего выросли цены непродовольственные товары — 10,6%, продукты подорожали на 9,3%, услуги — на 8%.

По данным статистики, оборот розничной торговли в Новосибирской области за 10 месяцев 2022 года вырос на 0,4%, оптовой — снизился на 10,6%.

Номинальная зарплата новосибирцев за январь-сентябрь поднялась на 12,1%. Размер средней зарплаты в сентябре в Новосибирской области составил 51,8 тыс. руб. Больше всех получают сотрудники предприятий в области информации и связи — 94,8 тыс. руб., а также финансов и страхования — 87 тыс. руб.

В Новосибирской области убыль населения в январе-сентябре 2022 года составила 8,8 тыс. человек. На тысячу человек в регионе приходится 140 умерших и 97 родившихся.