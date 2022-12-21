В 2023 году в Новосибирской области стартует ликвидация мусорных полигонов

Мусорные полигоны под Новосибирском, расположенные в Барабинске и Пашино, начнут ликвидировать в следующем году. Об этом сообщают в региональном Минприроды.

Также отмечается, что для ликвидации свалок уже заключены контракты с подрядчиками. Те участки, на которых они расположены, будут рекультивированы. «Работы запланированы с апреля 2023 года по декабрь 2024 года», — сказано в сообщении министерства.

По информации мэрии Новосибирска, полигон в Пашино прекратил работу 2019 году, так как на территории 10,8 гектара скопилось большое количество твердых бытовых отходов (более 1 млн кубометров). Финансирование ликвидации планируется из трех источников – федерального (более 162 млн рублей), областного (45 млн рублей) и городского (10 млн рублей) бюджетов.

Полигоны будут ликвидированы в рамках нацпроекта «Экология».