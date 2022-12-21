В Новосибирской области построили школу более чем на тысячу учеников

В нашем регионе, в поселке Восход, введена в эксплуатацию школа по нацпроекту «Образование», которую уже в следующем году начнут посещать 1 100 воспитанников – юных жителей Каменского сельсовета, поселка Восход и села Каменка. Новое учреждение образования построено по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, школа в Восходе – долгожданный, социально важный объект и для Новосибирской области, и для конкретного населенного пункта. На данной территории планируется активное жилищное строительство, а значит, необходимость в современных социальных учреждениях возрастает.



19 декабря 2022 года получено разрешение на ввод школы, рассчитанной на 1 100 мест. Кроме того, в шаговой доступности от школы, в соседнем микрорайоне «Олимпийская слава» завершается строительство поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в сутки. Таким образом, запрос жителей на современные учреждения социальной инфраструктуры, поднятый на публичных слушаниях по проекту генерального плана территории, активно решается правительством Новосибирской области.



Школа в поселке Восход площадью более 18 тысяч кв. м состоит из трех блоков сложной конфигурации (3-4-этажные). По проекту в здании расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков будет занимать начальная школа. В нем обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продлённого дня. «Проект, который применен при строительстве данной школы – типовой, включен в реестр проектов повторного применения Минстроя России, признанных экономически эффективными. Это действительно очень удачный проект, площади здания позволяют организовывать полноценный образовательный процесс, внеурочную деятельность, кружки и секции. Школа построена по нацпроекту «Образование», – отметил министр строительства Алексей Колмаков.

