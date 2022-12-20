Новосибирской области направят 382 миллиона на компенсацию налоговых вычетов

Наш регион получит 382 миллиона рублей из резервного фонда правительства России на компенсацию выпадающих доходов от вычета налогов инвесторам. Это позволит не терять прибыть бюджета.

В России некоторые компании могут получить вычет на региональный налог, чтобы снизить стоимость проекта. Это помогает бизнесу развиваться – за одну компанию государство может получить до 200 миллионов рублей. Однако регион в таком случае не получает полного объема налогов. Поэтому деньги выделят из резервного фонда правительства России, чтобы компенсировать разницу.

«Средства в общем объеме три миллиарда рублей получат 19 регионов, на территории которых бизнес смог воспользоваться ИНВ. Это регионы-лидеры по внедрению регинвестстандарта. По объему выделенных средств – 382 065 тысяч рублей Новосибирская область занимает второе место в стране. Соответствующее распоряжение было подписано 16 декабря председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным», – прокомментировали в новосибирском правительстве.

Стоит отметить, что налоговый вычет не могут получить компании, чья деятельность связана с игорным бизнесом, финансами или страховой деятельностью, а также добычей полезных ископаемых.