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Новосибирские гостиницы признаны одними из наиболее дешевых в СФО

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Сколько в среднем стоит снять номер на сутки в сибирской столице?

pxhere.com

Средняя цена номера на сутки в трехзвездочной гостинице Новосибирска составила 1759 рублей. Такая стоимость стала одной из самых низких в регионах Сибири, сообщил портал «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональных органов статистики.

Самые дорогие трёхзвездочные гостиницы находятся в Абакане — 2217,8 рубля в сутки с человека, в Красноярске — 2154 рубля в сутки и в Иркутске — 2130,5 рубля в сутки. Новосибирск оказался на 8 месте в рейтинге: сутки в трёхзвездочном отеле здесь обойдутся постояльцу в 1759 рублей.

За последние десять лет рост цен на номера в гостиницах составил в Сибири приблизительно 42,5%. За год цены ощутимее всего увеличились в Горно-Алтайске — на 26,8%, в Абакане — на 13,7% и Новосибирске — на 10,6%.

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