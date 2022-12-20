Качество уборки снега в Новосибирской области проверят дроны

Проверки качества уборки снега с кровель, козырьков и на придомовых территориях жилых домов проходят в регионе в усиленном режиме в период снегопадов. Проверить больше домов инспекторам помогают дроны и квадрокоптеры.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области уже провели обследования 130 кровель домов. Пролет дрона осуществлен по Ленинскому району города Новосибирска. Главной задачей вылета было обследование кровель, фасадов и подъездных козырьков многоквартирных домов на предмет очистки от наледи, снежных навесов и сосулек. В ближайшее время пройдет еще несколько аэрообследований, сроки окончания зависят от погодных условий в городе Новосибирске.



Кроме того, продолжаются и рейдовые осмотры придомовых территорий, кровель и козырьков многоквартирных домов. Очистка, уборка и утилизация снега является лицензионным требованием к управляющим организациям в сфере ЖКХ, в отношении которых осуществляется государственный жилищный надзор.



Государственной жилищной инспекцией подготовлен видеоролик для жителей региона о том, что нужно знать об обязанностях управляющих организаций зимой, а также куда обращаться, если сосульки на крыше многоквартирного дома представляют угрозу. Если территория не является придомовой, например, внутриквартальные проезды и магистрали, уборка территорий осуществляется органом местного самоуправления. Обратиться можно в аварийно-диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051. В районах области телефоны указаны на сайтах администраций.