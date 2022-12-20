По какому графику новосибирский транспорт будет работать на зимних праздниках?

График работы общественного транспорта на предстоящих длинных выходных озвучили в мэрии Новосибирска

В праздничный период (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) автобусы, троллейбусы, трамваи и метрополитен будут работать по графику выходного дня.

При этом городская подземка в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года продлит работу до 2 часов ночи.

Кроме того, в мэрии напомнили, что с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Новосибирске дети школьного возраста смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте.