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По какому графику новосибирский транспорт будет работать на зимних праздниках?

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О режиме работы общественного транспорта рассказали в городской администрации.

pixabay.com

График работы общественного транспорта на предстоящих длинных выходных озвучили в мэрии Новосибирска

В праздничный период (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) автобусы, троллейбусы, трамваи и метрополитен будут работать по графику выходного дня.

При этом городская подземка в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года продлит работу до 2 часов ночи.

Кроме того, в мэрии напомнили, что с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Новосибирске дети школьного возраста смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте.

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