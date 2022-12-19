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Андрей Травников — о необходимости увеличить лекарственные запасы в новосибирских аптеках

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Кроме того, губернатор поручил более активно информировать жителей о вреде применения препаратов без назначения врача.

«Мы уже не раз переживали периоды ажиотажного спроса на различные наименования, поэтому задача минпромторга – перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет. Задача медиков – более активно информировать пациентов, о том, что самолечение – это вредно», – подчеркнул глава региона.

О наличии востребованных лекарств главе региона доложили министр здравоохранения Константин Хальзов и заместитель министра - начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

«По антибактериальной терапии – в достаточном количестве есть запасы во всех медицинских организациях, в среднем – трехмесячный объем», – отметил Константин Хальзов.

Максим Останин сообщил, что по состоянию на 18 декабря запас антибиотиков в региональной аптечной сети составил 86 тыс упаковок. Сегодня доступно к отгрузке со складов поставщиков порядка 270 тыс упаковок, в ближайшую неделю, до четверга - пятницы, ожидается поставка 103 тыс упаковок.

На контроле минпромторга находится ситуация с обеспечением детскими лекарствами, на которые отмечается повышенный спрос в последние две недели. Оптовыми компаниями приняты меры по увеличению поставок – идет подготовка к новогодним праздникам, для того, чтобы избежать сложностей с обеспечением лекарственными средствами в праздничные дни.

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