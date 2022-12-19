Андрей Травников — о необходимости увеличить лекарственные запасы в новосибирских аптеках

«Мы уже не раз переживали периоды ажиотажного спроса на различные наименования, поэтому задача минпромторга – перед новогодними праздниками создать повышенный запас, чтобы удовлетворить любой спрос, который возникнет. Задача медиков – более активно информировать пациентов, о том, что самолечение – это вредно», – подчеркнул глава региона.



О наличии востребованных лекарств главе региона доложили министр здравоохранения Константин Хальзов и заместитель министра - начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.



«По антибактериальной терапии – в достаточном количестве есть запасы во всех медицинских организациях, в среднем – трехмесячный объем», – отметил Константин Хальзов.



Максим Останин сообщил, что по состоянию на 18 декабря запас антибиотиков в региональной аптечной сети составил 86 тыс упаковок. Сегодня доступно к отгрузке со складов поставщиков порядка 270 тыс упаковок, в ближайшую неделю, до четверга - пятницы, ожидается поставка 103 тыс упаковок.



На контроле минпромторга находится ситуация с обеспечением детскими лекарствами, на которые отмечается повышенный спрос в последние две недели. Оптовыми компаниями приняты меры по увеличению поставок – идет подготовка к новогодним праздникам, для того, чтобы избежать сложностей с обеспечением лекарственными средствами в праздничные дни.