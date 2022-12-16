Губернатор Новосибирской области подвел предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2022 году

В частности, губернатор озвучил объем валового регионального продукта в уходящем году — 1 трлн 800 млрд рублей.
Предварительные итоги социально-экономического развития нашего региона в уходящем 2022 году во время пресс-конференции подвёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Благодаря планомерной работе в течение как минимум пяти лет регион продолжает сохранять высокие темпы развития экономики вопреки всем сложностям, заявил журналистам губернатор.
«По всем основным показателям мы превышаем среднероссийские данные, то есть развиваемся темпами выше, чем многие наши коллеги из других регионов. Это результат как минимум последней пятилетки. Данные пяти лет подтверждают, что принципы, заложенные в стратегию «Сибирское лидерство» – а основной из них: «Развиваться быстрее, чем все остальные» — соблюдаются.
По параметру «прирост валового регионального продукта Новосибирской области» за 2018-2022 годы экономика региона выросла более чем на 11 процентов. Без учета инфляции, в сопоставимых ценах. Это почти в два раза превышает значение в среднем по России. Уточнённый прогноз на 2022 год по всей стране вчера прозвучал, он минусовой. Мы ожидаем, что в Новосибирской области небольшой положительный прирост сохранится, и в 2022 году объём ВРП составит около 1 трлн 800 млрд», — подчеркнул губернатор.
Такой же прогноз и по индексу промышленного производства, уточнил Андрей Травников: несмотря на то, что в целом по стране по итогам десяти месяцев отмечается спад, индекс промышленного производства нашего региона остаётся плюсовым. По итогам работы за 10 месяцев 2022 года он составил 101,3% к аналогичному периоду 2021 года.
«Эти два показателя важны, они косвенно подтверждают влияние экономики на формирование областного, местных бюджетов. Приятная тенденция: по итогам исполнения бюджетов за девять-десять месяцев большинство субъектов не добрали доходов в этом году. Новосибирская область входит в число тех регионов, которые прибавляют по собственным доходам, причём прибавляем достаточно серьёзно. За девять месяцев этого года доходная база нашего бюджета приросла к аналогичному периоду прошлого года почти на 30 процентов — индекс составил 129,7 процента», — сообщил Андрей Травников.
Теперь перед регионом стоит задача качественно реализовать все мероприятия, предусмотренные на 2023 год, и сохранить темпы экономического развития, продолжая придерживаться стратегического принципа: развиваться темпами выше среднероссийских, быстрее, чем многие другие регионы.
Фото: nso.ru
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