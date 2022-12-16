Губернатор Новосибирской области подвел предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2022 году

Предварительные итоги социально-экономического развития нашего региона в уходящем 2022 году во время пресс-конференции подвёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Благодаря планомерной работе в течение как минимум пяти лет регион продолжает сохранять высокие темпы развития экономики вопреки всем сложностям, заявил журналистам губернатор.

«По всем основным показателям мы превышаем среднероссийские данные, то есть развиваемся темпами выше, чем многие наши коллеги из других регионов. Это результат как минимум последней пятилетки. Данные пяти лет подтверждают, что принципы, заложенные в стратегию «Сибирское лидерство» – а основной из них: «Развиваться быстрее, чем все остальные» — соблюдаются.

По параметру «прирост валового регионального продукта Новосибирской области» за 2018-2022 годы экономика региона выросла более чем на 11 процентов. Без учета инфляции, в сопоставимых ценах. Это почти в два раза превышает значение в среднем по России. Уточнённый прогноз на 2022 год по всей стране вчера прозвучал, он минусовой. Мы ожидаем, что в Новосибирской области небольшой положительный прирост сохранится, и в 2022 году объём ВРП составит около 1 трлн 800 млрд», — подчеркнул губернатор.