Обь признали самой грязной в России рекой

За 2021 год на Оби было зафиксировано 762 случаев загрязнения воды. Из них 508 — случаи высокого загрязнения, а 254 — экстремального высокого. Это худший результат в России по итогам 2021 года.

Следующей в списке по уровне загрязненности является Волга: 586 случаев, в том числе 540 высокого загрязнения и 46 экстремально высокого. Причем в 2020 году первенство принадлежало именно Волге, а Обь занимала второе место.

Далее в антитопе следуют Амур, Нева, Северная Двина, Днепр и Енисей. Всего на поверхностные пресные воды России пришлось 2266 случаев загрязнений.

«Вода реки Обь в 2021 г. в 21% створов оценивалась как «загрязненная» (3 класс), в 76% створов – «грязная» (4 класс), в 3% створов – «экстремально грязная» (5 класс)», — отмечается в докладе Минприроды РФ.

«Загрязненная» вода отмечалась в верхнем и частично среднем течениях Оби от села Фоминское до Камня-на-Оби (Алтайский край), также от села Дубровино до Колпашево (Новосибирская и Томская области). А «грязная», которая является более низкого качества, в среднем течении в районе Новосибирска и в Новосибирском водохранилище, а также в пределах с. Александровское (Томская область).

«Критического уровня загрязненности воды достигали соединения марганца, меди и цинка, нитритный азот, реже соединения железа, — сказано в исследовании. — В пределах Новосибирск и Новосибирского водохранилища к ним добавлялись соединения алюминия».