Новосибирскую область включили в число антилидеров по сортировке ТКО

В целом по стране к октябрю этого года доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на сортировку, достигла 50%, увеличившись за прошедшие 12 месяцев на 7,2%, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных минприроды РФ.

При этом из общей массы ТКО утилизируется (используется повторно в производстве как материалы и сырье или топливо) лишь 11,1%, а большая часть сгенерированного бытового мусора — 80,6% — по-прежнему захоранивается на полигонах.

Показатели Новосибирской области, где мусорная реформа сопровождается банкротством регионального оператора, а тарифы устанавливаются после судебных разбирательств, значительно хуже среднероссийских.

По уровню сортировки наш регион оказался на 12-м месте с конца. Согласно представленным данным, на сортировку в регионе направляется лишь 12,2% ТКО. Это всего на 2,8% больше, чем годом раньше. При этом из общей массы ТКО утилизируется (используется повторно в производстве как материалы и сырье или топливо) только 2,5% бытового мусора.