Бюджет Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов принят единогласно

Особое внимание в бюджете 2023 года уделяется росту зарплат новосибирцев, занятых в бюджетной сфере. «Мы каждый год закладываем средства на индексацию зарплат бюджетников: и категорий, подпадающих под майские указы Президента, и не отмеченных в них. Это сделано и в этот раз, с учётом прогноза по инфляции, который нам выдал Минэкономразвития РФ. Но традиционно мы смотрим за изменением экономической ситуации, инфляцией, для того, чтобы уточнить дату принятия решения о повышении зарплат. Категориям из майских указов зарплата индексируется в течение всего года, по неуказным там категориям будет отдельное решение. Напомню, такая практика была и в этом году: мы дважды и с опережением по срокам принимали решение о повышении зарплаты с 1 июля и с 1 октября» – подчеркнул глава региона.

Отметим, что ко второму чтению прирост доходной и расходной частей бюджета Новосибирской области составил более 17 млрд рублей. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов регионального бюджета на 2023 год составляет 259,9 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета – 305,2 млрд рублей.

Фото: nso.ru