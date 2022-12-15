Бюджет Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов принят единогласно

Особое внимание в бюджете следующего года уделяется росту зарплат новосибирцев, занятых в бюджетной сфере.
Губернатор Андрей Травников высоко оценил тот огромный труд, который был проделан представителями законодательного собрания и правительства региона при уточнении параметров бюджета между первым и вторым чтениями. При этом глава области отметил особенность работы над бюджетом 2022 года: «В этом году есть особенность – в предыдущие годы мы делали достаточно много поправок в ходе исполнения бюджета. То есть сам бюджет был достаточно сдержанный, но весной и летом мы добавляли средства на дороги, школы, коммунальные системы. Нужно честно признать, это создавало неудобство и для коллег из муниципалитетов, и для подрядчиков – необходимо было форсировать работы в течение короткого сибирского строительного сезона.
В этом году мы практически всё, что необходимо для плановой работы, заложили в бюджет. Это стало возможным благодаря высоким темпам социально-экономического развития нашего региона в 2021-2022 годах и поступлению дополнительных доходов, которые мы вместе с депутатами сразу на стадии обсуждения бюджета заложили в закон».
Андрей Травников назвал самые значимые статьи главного финансового документа Новосибирской области, получившие прибавку: «Никогда за последние годы не было, чтобы мы сразу на поправках ко второму чтению добавляли почти 1,7 млрд рублей на дорожную деятельность, ещё 1,7 млрд – на замену коммунальных систем, чтобы закладывали деньги сразу на несколько общественных пространств – новых парков и скверов в Новосибирске, на обновление парка общественного транспорта в Новосибирске, на многие другие социальные задачи, в том числе, совместно с прокуратурой. Прокурор области сегодня об этом рассказал. В этом особенность бюджета 2023-2024-2025 годов. Хорошие результаты работы по развитию экономики нам сегодня это позволяют».
Особое внимание в бюджете 2023 года уделяется росту зарплат новосибирцев, занятых в бюджетной сфере. «Мы каждый год закладываем средства на индексацию зарплат бюджетников: и категорий, подпадающих под майские указы Президента, и не отмеченных в них. Это сделано и в этот раз, с учётом прогноза по инфляции, который нам выдал Минэкономразвития РФ. Но традиционно мы смотрим за изменением экономической ситуации, инфляцией, для того, чтобы уточнить дату принятия решения о повышении зарплат. Категориям из майских указов зарплата индексируется в течение всего года, по неуказным там категориям будет отдельное решение. Напомню, такая практика была и в этом году: мы дважды и с опережением по срокам принимали решение о повышении зарплаты с 1 июля и с 1 октября» – подчеркнул глава региона.
Отметим, что ко второму чтению прирост доходной и расходной частей бюджета Новосибирской области составил более 17 млрд рублей. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов регионального бюджета на 2023 год составляет 259,9 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета – 305,2 млрд рублей.
Фото: nso.ru
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