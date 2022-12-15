Региональный бюджет поддержит лучшие проекты благоустройства Новосибирской области

Два новосибирских проекта победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 15 декабря, которое провел губернатор Андрей Травников, поддержало включение в адресный перечень объектов благоустройства в регионе на 2023-2024 годы двух объектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту в городах Купино и Черепаново, и направить на их реализацию порядка 180 млн рублей.
Изменения в государственную программу Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. «Изменения в программу обусловлены включением в адресный перечень объектов благоустройства на 2023-2024 годы двух объектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителями VI Всероссийского конкурса от Новосибирской области в текущем году признаны город Купино – общественное пространство «Новособорная площадь на аллее искусств» и город Черепаново – общественное пространство «Центральный парк по улице Пролетарская», – пояснил Денис Архипов.
Проект «Новособорная площадь на аллее искусств» включает устройство покрытий, озеленение, установку наружного освещения, малых архитектурных форм-урн, скамеек и выставочных стендов индивидуального изготовления, спортивной площадки. Предварительная стоимость проекта – 105,9 млн рублей, 70 млн из них проект получит из федерального бюджета как победитель конкурса и 35,9 млн предлагается направить из областного бюджета.
При реализации проекта «Центральный парк по улице Пролетарская» предусмотрено устройство покрытий, парковок, освещения, озеленения, установки урн, скамеек, детской площадки, спортивной площадки и устройства арт-объекта. Стоимость проекта – 73,3 млн рублей, 70 млн из них Черепаново получит также из федерального бюджета и 3,3 млн предлагается направить из бюджета региона.
Фото: nso.ru
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