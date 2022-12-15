Региональный бюджет поддержит лучшие проекты благоустройства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 15 декабря, которое провел губернатор Андрей Травников, поддержало включение в адресный перечень объектов благоустройства в регионе на 2023-2024 годы двух объектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту в городах Купино и Черепаново, и направить на их реализацию порядка 180 млн рублей.

Изменения в государственную программу Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. «Изменения в программу обусловлены включением в адресный перечень объектов благоустройства на 2023-2024 годы двух объектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителями VI Всероссийского конкурса от Новосибирской области в текущем году признаны город Купино – общественное пространство «Новособорная площадь на аллее искусств» и город Черепаново – общественное пространство «Центральный парк по улице Пролетарская», – пояснил Денис Архипов.