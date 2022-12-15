61 тысячу пожаров удалось ликвидировать на территории Сибири за 2022 год

Глава МЧС России Александр Куренков провел совещание, на котором министерство подвело итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2022 год. По итогам года, в Сибири потушили 61 тысячу пожаров, 10 тысяч из которых касались ДТП и других «социально значимых» происшествий.

«Из-за неосторожного обращения граждан с огнем и раннего наступления весны наблюдалась сложная пожароопасная обстановка в половине сибирских регионов. Общими усилиями РСЧС ликвидировано свыше 20 тыс. природных пожаров, — информирует пресс-служба МЧС. — При этом количество пожаров из-за возгораний сухой растительности увеличилось почти на 3,5 тыс. случаев».

В текущем году сотрудники МЧС реагировали на вызовы 77 тысяч раз, 61 тысяча из которых — это пожары. Помимо этого, в 2022 году ликвидировали 24 последствия ЧС, это на треть меньше, чем было в прошлом году. За год удалось спасти жизни 6 тысяч сибиряков. Также министерство уточняет, что в этом году общее число бытовых пожарах упало на 10,5%.